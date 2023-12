Biathlon | risultati e classifica sprint femminile Oestersund 2023 | vince Jeanmonnot | Vittozzi in top 10

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo di, vede trionfare Lou. Prima vittoria a livello individuale in Coppa del Mondo per la 25enne francese, che trova il doppio zero e taglia il traguardo in 21:04.1. Sul podio insieme a lei le norvegesi Katerine Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, rispettivamente seconda a +8.5 e terza a +17.6. Completano la top 5 le tedesche Preuss e Voigt, davanti ad altre due norvegesi, Tandrevold – che getta via una possibile vittoria con due errori al poligono in piedi – e Johansen. La miglior azzurra di una gara molto equilibrata, con ben 18 atlete racchiuse in un minuto, è Lisa. Pur non essendo in condizioni ottimali, reduce dal ...