Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata

Biathlon, risultati e classifica sprint femminile Oestersund 2023: vince Jeanmonnot, Vittozzi in top 10

La sprint femminile di Oestersund 2023 , gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la prima tappa delladel Mondo di, vede trionfare Lou Jeanmonnot . Prima vittoria a livello individuale indel Mondo per la 25enne francese, che trova il doppio zero e taglia il traguardo in 21:04.1. ...

Biathlon: Coppa del Mondo, la Norvegia vince la staffetta maschile, azzurri quinti Napoli Magazine

Biathlon, Lisa Vittozzi conclude in nona posizione nella Sprint femminile a Oestersund, vittoria di Jeanmonnot OA Sport

Calendario biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oestersund, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, venerdì 1° dicembre, proseguirà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: l’unica gara della giornata sarà la 7.5 km sprint femminile delle ore 14.45, ...