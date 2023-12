Bergamo ancora in piazza contro la violenza di genere | e le donne raccontano le molestie subite

(Di venerdì 1 dicembre 2023). Un’altra manifestazione per si è svolta giovedì sera dalle 18,30 inMatteotti (di fronte al Municipio) ai femminicidi e lasulledipromossa dalla stessa rete informale che ha organizzato la partecipata manifestazione del 24 novembre. Più di un centinaio di persone (, uomini e altri generi di tutte le età, più di metà ragazzi e ragazze giovanissimi) si sono raccolte intorno allo striscione “Per Giulia, per tutte” che già aveva aperto il corteo di venerdì scorso, scandendo slogan, soprattutto “siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelleche più non hanno voce” – riferito alleuccise dallamaschile. Una presenza che ...

Atalanta - Sporting 1 - 1: la Dea si prende gli ottavi - UEFA Europa League

, contro lo Sporting Lisbona, basta un punto alla Dea di Gian Piero Gasperini per tenere a ...l'ex centrocampista del Wolverhampton mette i brividi allo stadio con un diagonale che esce ...

Bergamo ancora in piazza contro la violenza di genere, e le donne ... BergamoNews.it

FABI BERGAMO IN CAMPO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE FABI

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125CV 5 porte ST-Line del 2020 usata a Bergamo

Vieni a provarla nella nostra sede Iperauto di Merate (LC), in via Bergamo 34. Per qualsiasi informazione contattaci ... cerchi in acciaio e altro ancora! Non lasciarti scappare quest'occasione! Vieni ...

In scena nel documentario di Roberto Dassoni la Divina Maria Callas. Ancora posti per il 1° dicembre

Ci sono ancora posti disponibili per la proiezione gratuita del documentario di Roberto Dassoni “MyCallas”, prodotto dalla Fondazione Polli Stoppani di Bergamo e realizzato da Icon Aps, in programma ...