Benvenuto inverno Avvio di dicembre col freddo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI - Inizia l'meteorologico, per la stagione astronomica occorrerà invece attendere il giorno del solstizio che quest'anno sarà il 22. Fase di maltempo che nei prossimi giorni interesserà un po' tutta l'Italia ma con fenomeni più intensi sulle regioni del Nord. Temperature molto miti ma in rapido calo entro l'inizio del weekend per l'arrivo di aria più fredda dai quadranti nord-occidentali. Primo weekend diche vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo ma con temperature che si porteranno al di sotto delle medie del periodo di 3-4 gradi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che all'inizio della prossima settimana mostrano il transito di una perturbazione atlantica con possibilità di neve a bassa quota sulle regioni del Nord, in montagna altrove. La prima decade di ...