Benigni Classico compie 60 anni | “L’arrredamento una passione di famiglia”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Scanzorosciate.spegne sessanta candeline e festeggia l’ennesimo traguardo storico. Il negozio di arredamento aperto nel 1963 da Giuseppe e Linaè un punto di riferimento sul territorio bergamasco. Le quattro vetrine che si affacciano sulla strada lo rendono riconoscibile e inconfondibile. Sin dal giorno dell’apertura, visto che lo showroom è sempre rimasto nello stessso punto, in via IV Novembre a Scanzorosciate. Un’attività storica, tutta al femminile, gestita oggi dalle cugine Marta ed Emanuela: “È iniziato tutto con i nostri nonni”, raccontano, “purtroppo, il nonno è venuto a mancare poco dopo e nostra nonna, con 3 figlie adolescenti, ha portato avanti l’attività con molte fatiche, in un’epoca dove questo lavoro era prettamente maschile, trasmettendo alle figlie Milena, Daniela e ...