Bayern Monaco | Kane racconta i giorni del trasferimento dal Tottenham

Altre News in Rete:

Bayern Monaco: grave infortunio per Bouna Sarr, ora la difesa va puntellata a gennaio

Commenta per primo Come conferma il, c'è la rottura del crociato in allenamento per il terzino destro Bouna Sarr , che va ad aggiungersi in infermeria a De Ligt e Buchmann; ora i bavaresi devono guardarsi intorno, perché ...

Bayern Monaco-Virtus, le pagelle Tuttobolognaweb

Il Bayern segue Maignan: è nella lista come erede di Neuer | OneFootball

Il Bayern Monaco su Mike Maignan. L’esperto di mercato Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, riporta le conferme di un forte interesse dei bavaresi per il portiere francese del Milan ...

LO MONACO A RFV, Avrei preso Icardi, ora Belotti

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina a cominciare dallo scarso rendimento di M'Bala ...