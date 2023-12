(Di venerdì 1 dicembre 2023) "No, grazie" è la risposta di Alphonsoalproposto dal: il canadeseil

Altre News in Rete:

Davies vuole solo il Real: il Bayern si cautela per evitare un nuovo 'caso Alaba'

Alphons Davies vuole lasciare ilper unirsi al Real Madrid, ma il club bavarese non farà alcuno sconto Come riferito da Marca, ilha capito che difficilmente Alphonso Davies rinnoverà il contratto in ...

Sepp Maier critica il Bayern Monaco: "Ma perché hanno preso Sommer Per me è un mistero. Io tifo... Fcinternews.it

Bayern Monaco-Virtus, le pagelle Tuttobolognaweb

Bayern Monaco, grana Davies. Rifiutato rinnovo, vuole solo il Real Madrid

A questo punto il Bayern proverà a liberarsene quest'estate, quando mancherà ancora un anno alla scadenza del contratto. La priorità è non perderlo a zero.

Davies vuole solo il Real: il Bayern si cautela per evitare un nuovo “caso Alaba”

Alphons Davies vuole lasciare il Bayern Monaco per unirsi al Real Madrid, ma il club bavarese non farà alcuno sconto Come riferito da Marca, il Bayern ...