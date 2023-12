Bastoni | procede il recupero! Ecco quando può rientrare – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Alessandroè ancora fuori per un infortunio al polpaccio. Il difensore, secondo quanto riferito da Sky Sport, fa progressi sul recupero: si avvicina il suo rientro RIENTRO – Si avvicina il rientro dall'infortunio di Alessandro. Secondo quanto riferito da Sky Sport il difensore sta facendo progressi ed è sulla via del rientro. Non è ancora al 100% quindi appare difficile la convocazione per il match di domenica contro il Napoli, anche se la decisione definitiva sarà presa nella giornata di domani. Molto più probabile il suo rientro contro l'Udinese, nel match in programma sabato 9 dicembre.