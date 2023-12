Bastoni non rischia per Napoli-Inter Un altro obiettivo – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Domenica sera alle ore 20.45 ci sarà, una delle partite più importanti di questo girone di andata di campionato. Matteo Barzaghi su Sky Sport aggiorna sulle condizioni di Alessandro. RIENTRO – Alessandroe lo staff di Simone Inzaghi sono d’accordo: il calciatore non rischierà contro il. Il difensore italiano ha subito un infortunio al polpaccio durante la sosta per le Nazionali, è rientrato prima dal ritiro con Luciano Spalletti ma non ha ancora recuperato pienamente. In questo momentosta bene, però l’non è la partita dello Stadio Diego Armando Maradona. Il numero 95 ha in mente di rientrare con l’Udinese, domani sarà il giorno decisivo per la scelta del tecnico ...