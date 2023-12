Bastoni | dall’Inter cautela | nel mirino 2 sfide! Napoli? Un ritorno ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In vista del big match del Maradona di domenica sera contro il, non ci sarà ancora. L’Inter predicae detta i tempi del recupero. Ma Inzaghi avrà un big INFORTUNI – Per la gara didomenica sera al Maradona, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con i soliti due infortuni di Benjamin Pavard e Alessandro. Il braccetto di sinistra azzurro, meno grave del francese, va però verso il forfait anche per-Inter, e spera di tornare in campo contro l’Udinese. Ma lo staff medico preferisce non rischiarlo e preservarlo per le sfide con Real Sociedad e Lazio. Dunque, secondo Tuttosport, la difesa sarà composta da Darmian, De Vrij e Acerbi. Riposato e recuperato nella trasferta contro il Benfica, tornerà titolare Denzel Dumfries sulla corsia di ...