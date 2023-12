Basket femminile | Serie A1 | ecco la decima giornata con Bologna-Venezia big match

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo diper laA1 2023-2024 (anche se di fatto sarebbe la nona, con lo spostamento della settima a dicembre). C’è tanto da raccontare, c’è un bigche merita senz’altro attenzione e ci sono numerosi fattori che invitano a guardare cos’accadrà sui campi italiani. RMB BRIXIA-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Sabato 2 dicembre, ore 17:00) L’anticipo del sabato mette di fronte due squadre inaspettatamente vicine in classifica, con l’una che ha anche dato un discreto fastidio a Schio. L’altra, invece, può dirsi rinfrancata per il passaggio del turno in EuroCup e dal fatto di essere in striscia positiva da due partite. In palio, nei fatti, c’è la zona ottavo posto. La sfida a livello realizzativo è Garrick-Carangelo e Raca, rispettivamente seconda e ottave in questa ...