Barzaghi | «Lautaro Martinez a caccia di record Sfida Osimhen»

(Di venerdì 1 dicembre 2023)si sta confermando ad altissimi livelli in questa stagione. Matteoallarga gli orizzonti all’intero 2023 e annuncia su Sky Sport lacon Victorin Napoli-Inter.– Manca poco ad un altro scontro diretto, l’Inter deve battere il Napoli per tornare a vincere dopo due pari consecutivi. Matteoaccende le luci su un giocatore: «Sarebbe una bellissimain campo tra, che sono gli attaccanti che in questo anno solare si sono fatti vedere di più. Il nigeriano ha fatto la storia, anche il numero 10 ha avuto un anno di vittorie e numeri positivo. Nel 2023, nell’anno solare, sia...

Altre News in Rete:

Sky - Da Mkhitaryan a Dimarco, da Lautaro a Barella: lo stato dei rinnovi Fcinternews.it

Sky – Rinnovi Inter, presto fatta per Dimarco e Mkhitaryan. Incontro con Lautaro. E Barella… fcinter1908

Marco Barzaghi: “Inter, offerto Meret a zero. E c’è un altro nome in UK: grande promessa”

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi ha fatto il punto su alcune voci di mercato che riguardano la porta dell'Inter ...

Inter, il punto sui rinnovi di Lautaro, Barella, Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan

Come anticipato qualche giorno fa, l'agente di Lautaro Martinez ha incontrato l'Inter per parlare di un adeguamento contrattuale. Non c'è alcuna fretta per quanto riguarda la situazione del "Toro".