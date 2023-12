Baronissi | cambiano gli orari mattutini del bus urbano 58

Leggi su zon

(Di venerdì 1 dicembre 2023)dall’otto gennaio glidella Linea 58. Bus Italia ha accolto la richiesta del Comune di anticipare di 10 minuti, per esigenze scolastiche rappresentate dagli studenti dell’Istituto Tecnico “M. Hack”, le corse daper Fusara e viceversa. Saranno così anticipati di dieci minuti tutte le corse di questa fasciaa e in particolare il:– Fusara (6.05); Fusara –(6.20);– Fusara (6.30); Fusara – don Minzoni (6.43); don Minzoni – Aiello sup. (7.05); Aiello sup. –(7.22); Baronis – Fusara (7.40); Fusara – don Minzoni (7.50). “L’anticipo di alcune corse – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – garantisce un ...