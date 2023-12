Barcellona | pronti 15 milioni per il riscatto di Cancelo | il City ne vuole 25

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Iltenersi stretti Joaoe Joao Felix, acquistando i cartellini a gennaio dei due calciatori in prestito. L’esterno ex Inter e Juventus ha un contratto con il Manchesterfino al 2027, ma non rientra nei piani di Guardiola e i campioni d’Europa sarebberoa cederlo per 25di euro. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Barça è disposto a offrire 15. Più difficile la trattativa con l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino di Joao Felix. L’attaccante ha un contratto fino al 2029 e i colchoneros non vogliono lasciarlo andare a titolo definitivo ad una cifra inferiore agli 80di euro. Per la stampa catalana ilal massimo potrà arrivare a 40 ...