(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il club spagnolo lavora per acquistare il laterale portoghese a titolo definitivo: le ultime sulla trattativa con il

Altre News in Rete:

Barcellona, distanza con il Manchester City per Joao Cancelo: la situazione

Dopo l'operazione della scorsa estate, ilha messo sul tavolo 15 milioni di euro . La società inglese, invece, ne vorrebbe almeno 25. Il portoghese, infatti, ha un contratto dino al 30 ...

Barcellona, distanza con il Manchester City per Joao Cancelo: la situazione ItaSportPress

quote Barcellona Atletico Madrid: pronostico vincente sui blaugrana Bwin News

Barcellona, distanza con il Manchester City per Joao Cancelo: la situazione

Il club spagnolo lavora per acquistare il laterale portoghese a titolo definitivo: le ultime sulla trattativa con il Manchester City ...

Barcellona, insieme dopo 54 anni i “ragazzi” della 3A elementare di via Cairoli con la maestra Cannistrà

Si sono ritrovati in un locale della zona a distanza di 54 anni i ragazzi della 3 A della scuola elementare nel plesso scolastico di Via Cairoli. Con gli ex alunni della classe 3 A era presente anche ...