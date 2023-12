Barbie | la vernice rosa scarseggia per colpa del film? La scenografa risponde

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ladiha finalmente risposto alla diatriba sullachedopo aver girato ildi Greta Gerwig. Ancor prima dell’uscita dello scorso luglio, si sono susseguite indiscrezioni secondo cui era stata utilizzata talmente tantaper le scenografie da causare una grave carenza del materiale. Tuttavia, laSarah Greenwood ha svelato che le cose non sono andate esattamente così: la verità è che non c’era abbastanzafin dall’inizio. “Sì, abbiamo trovato questo colore dopo molte ricerche sulperfetto“, ha dichiarato la Greenwood a Yahoo! “Ci siamo rivolti alla Rosco, un’incredibile azienda ...

Ma no, non abbiamo esaurito la vernice rosa nel mondo: tanto per cominciare, non ce n'era abbastanza." Nel frattempo, Barbie e Oppenheimer si sono finalmente incontrati: i protagonisti Cillian Murphy ...

