Balzaretti | «Samardzic è richiesto da tanti! È da top club europei»

In estate Lazarè stata la telenovela in casa Inter con tanto di visite mediche e dietrofront del padre pseudo-agente. Parla, dirigente dell'Udinese.? Federico, responsabile dell'area dell'Udinese, si è espresso su Lazar, che in estate è stato vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter. Le sue parole a Radio Sportiva: «Metteremo il telefono silenzioso. La volontà è quello di tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a moltima deve restare da noi perché deve completare il suo percorso di crescita. Un talento di massimo livello, un talento puro. A me ricorda il primo Pjanic alla Roma. Gli auguro di fare una carriera come lui, nei top».

