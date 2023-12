Ballando | Rosella Erra | «Laurea | soldi persi e rinata da Milly Carlucci»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'esuberante signora bionda che svolge il ruolo di 'tribuna del popolo' acon le Stelle ha rilasciato una intervista al settimanale DiPiù Tv raccontando parte della sua vita. Forse non tutti sanno, ma Rossellata col massimo dei voti con tanto di encomio in Economia e Commercio con indirizzo Internazionale. Prima che arrivassero le esperienze in tv e la chiamata di, per anni i numeri sono stati la sua passione, come la finanza e le imprese: "Con un socio ho fondato un'azienda tutta mia rivolta alla formazione dei giovani manager e non solo. Per anni ho avuto una carriera dorata, poi è finito tutto". Nel 2017 la madre ha avuto una recidiva e si è ammalata di tumore alle ossa e per nove anni le è stata accanto. Inevitabilmente ha rallentato nel suo lavoro: "Di ...