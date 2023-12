Avevo capito cotto Fiorello deride Ilary Blasi | la reazione pubblica di Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Semplicemente geniale.ha realizzato Unico, il docu-film in cui racconta tutto su quando litigò con la moglie. "Ho litigato con mia moglie. Mi aveva chiesto di comprare della bresaola, ma ioprosciutto. E sono tornato a casa con il crudo". Nasce così l'esilarante documentario diprodotto da "Raiflix" che fa chiaro riferimento a Unica, produzione Netflix con protagonistache racconta venti anni di amore con Francesco, dal loro primo incontro al divorzio. "Mia moglie non è stata chiara", ironizza lo showman che poi fa ascoltare gli 'audio incriminati'. "Rosario, prendi la bresaola. Bre-sa-o-la". Va in onda pure la testimonianza del salumiere, come in Unica c'è quella della madre e delle sorelle di ...