Autorizzazione paesaggistica per lo stadio del nuoto di Taranto Sperando di essere in tempo Rilasciata dalla Regione Puglia al fine dei Giochi del Mediterraneo 2026

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso: La Giunta regionale ha rilasciato l’per il progetto di fattibilità tecnico-economica dellodeldi, che porterà alla costruzione di una piscina olimpica per ideldel. Il rilascio dell’da parte dellagiunge a seguito di valutazioni condiviseSoprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo su profili paesaggistici e archeologici. Il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economico, presentato in conferenza di servizi e predisposto con risorse della ...