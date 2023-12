Auto | immatricolazioni novembre +16 | 19% a 139 278 unità

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Milano, 1 dic. (askanews) – Prosegue la crescita del mercato dell’che aregistra una crescita delledel 16,19% a 139.278. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Negli 11 mesi la crescita è del 20,9% a 1.455.271. I trasferimenti di proprietà sono stati 469.979 invece a fronte di 415.438 passaggi registrati a2022, con un aumento del 13,13%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 609.257, ha interessato per il 22,86% vetture nuove e per il 77,14% vetture usate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

