Attentatori | violenti e jihadisti | chi sono davvero i prigionieri tornati da Hamas

Spari alla fermata del bus, tre morti. Hamas torna a colpire Gerusalemme

Glierano stati in carcere con l'accusa di essere affiliati del gruppo, il maggiore per ... nei primi giorni si temeva la possibilità di scontri. Non ci sono stati, ma c'è stato l'...

Attentatori, violenti e jihadisti: chi sono davvero i prigionieri tornati ... ilGiornale.it

Preparavano attentato in un mercatino di Natale o una sinagoga ... Il Mitte

Attacco a Gerusalemme: 2 attentatori scendono dall'auto e uccidono 3 israeliani, 4 feriti gravi

Sono almeno tre gli israeliani rimasti uccisi in un attentato a colpi d'arma da fuoco avvenuto nei pressi di uno degli accessi a Gerusalemme. Otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro sono stat ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Attacco con armi da fuoco a Gerusalemme: tre morti, uccisi due attentatori. Hamas rilascerà oggi 8 ostaggi tra donne e bambini

• È il 55esimo giorno di guerra: oltre 14.800 palestinesi morti, di cui 5.600 bambini, secondo Hamas. In Israele 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Rilasciata una donna americana, secondo ostag ...