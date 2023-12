Attacco con droni e deragliamento di un treno | in manette un italo-russo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un cittadinoè stato arrestato in Russia in relazione ad undi unvicino a Ryazan, a sudest di Mosca, considerato dalle autorità un atto di sabotaggio attribuito agli ucraini. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Interfax, secondo cui il cittadino, «residente a Ryazan, nato nel 1988, è coinvolto in atti di sabotaggio e terrorismo nelle infrastrutture militari e di trasporto nella regione di Ryazan». L'arresto è stato condotto dall'Fsb, il servizio segreto interno, che accusa il 35enne - identificato dai media di Mosca in Ruslan Sidiki - anche di aver organizzato unconall'aeroporto militare di Dyaghilevo. L'uomo, sostiene l'Fsb, avrebbe ammesso di essere stato ...