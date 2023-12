Attacco ai pm | Crosetto in Aula | “Contro di me un plotone d’esecuzione | ma i magistrati devono essere terzi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Io non ho attaccato e non attaccherei mai la magistratura, e quando c’è stata la necessità di rivolgermi a un magistrato per denunciare dei fatti gravi l’ho fatto”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, rispondendo alla Camera all’interpellanza di +Europa, che chiede di chiarire le sua dichiarazioni sulla giustizia. “In questi giorni è stato messo su undi esecuzione ad personam,il sottoscritto, al quale non ho nemmeno risposto – ha aggiunto – trasmissioni, insulti, interpretazioni malevole della parole”. “Ho sollevato un problema perché non ho paura di nulla, sono pronto a venire altre mille volte in Parlamento, non ho nessuna paura…” ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.