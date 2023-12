Attacco ai giudici | Crosetto in Aula | Interventi gravissimi

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il ministro della Difesa Guidoè alla Camera dove a breve risponderà all’interpellenza presentata da Benedetto Della Vedova dopo le sue parole sull’”opposizione giudiziaria” nell’intervista al Corriere di domenica. A Montecitorio anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte. Piccolo siparietto in Transatlantico tra il ministro e l’ex premier. "Qualcuno aveva scommesso che non sarei venuto, vero?"ai: "

Contro di me un plotone di esecuzione. VIDEO Segui su affaritaliani.it