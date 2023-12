Atalanta | col Torino resta l’allarme difesa | il recupero di Toloi resta in forte dubbio

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) CALCIO. Gasperini ha i giocatori contati per la gara di lunedì 4 dicembre (ore 20,45) sul campo dei granata: Kolasinac, Djimsiti e Scalvini, non al meglio,dovrebbero esserci. Poche chance per Zappacosta e De Ketelaere.