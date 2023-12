Assicurazione per la casa | come funziona e quali sono i costi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Conviene stipulare una polizza di protezione? Per la maggior parte degli italiani no. Infatti,rileva l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), in Italia solo 3 proprietari di immobili su 10 hanno un’sullaoltre a quella obbligatoria quando si accende un mutuo, limitata però ai soli danni causati dal fuoco, da esplosioni o perdite di gas. Un vero paradosso in un paese a proprietà diffusal’Italia e la ragione, secondo l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) è molto semplice: gli italiani sottostimano il rischio di subire danni alla propria abitazione. Ma il rischio purtroppo c’è, a partire da quello di calamità naturali dato che l’Italia è prima in Europa per rischi legati a eventi atmosferici estremile ...