Asse Mediano | slalom tra le auto per rapinare automobilisti bloccati nel traffico

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pistola in pugno, minacce enel. È allarme rapine nelsull’, all’altezza dell’uscita Aversa-Melito. Caccia a due malviventi che viaggiano in sella a uno scooter nelle ore di punta.nelpermobilisti: caccia ai malviventi in scooter I rapinatori, approfittando della forte affluenza sulla strada, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.