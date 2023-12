ASL Roma 1 Refugees Live Fashion Show

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Sono rifugiati politici, per lo più donne tra i trenta e i cinquanta anni arrivati dall’Afghanistan, dal Bangladesh, dal Congo, dalla Palestina e anche dalla Russia, gli otto allievi che hanno firmato la capsule collection “Linee”, realizzata con i corsi organizzati dall’équipe multidisciplinare del Centro SaMiFo – Centro di Salute per Migranti Forzati della ASL1 nell’ambito del progetto LGNET2 e presentata questa mattina nella sala Alessandrina di Santo Spirito in Sassia a. Rifugiati e rifugiate hanno raccontato le proprie storie e culture attraverso abiti e gioielli. Una sfilata di moda che ha concluso il percorso formativo dedicato ai migranti per trasmettere loro competenza nel campo dell’alta sartoria, del design e della creazione di abiti su misura. Una vera e propria collezione con capi di Alta Moda, indossati da modelle, ha sfilato ...