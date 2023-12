Ardea | stagista molestata dal giardiniere della Rsa | la condanna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’ultimo giorno di stage in una Rsa diè stato un incubo per una giovane operatrice sanitaria. La 23enne è statanel cortilecasa di riposo dal, a cui si era avvicinata per dare una mano e fare quattro chiacchiere. L’uomo invece avrebbe approfittato del momento di solitudine tra i due per approcciarla e abusare di lei. Il tirocinioragazza si è così concluso in modo traumatico, costringendola a sporgere denuncia e a rinunciare al suo percorso professionale, ormai una ferita aperta nella memoriaragazza.di una Rsa abusa di unato a 2 anni di carcere È fine luglio 2021 quando per L. giunge al termine il suo periodo di formazione all’interno di una Rsa di ...