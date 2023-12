Apple | nuovo Watch 9 e quadranti in rosso per la giornata contro l’AIDS

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – In occasione del 1° dicembre,mondiale della lottaha sottolineato il successo della collaborazione da 17 anni con (RED). La partnership ha portato alla raccolta di oltre 250 milioni di dollari, destinati a trattamenti vitali per le persone affette da HIV.sottolinea il proprio impegno continuo nella lottaquesta malattia, grazie anche al sostegno dei suoi clienti. Nel corso degli anni, diversi prodottisono stati realizzati nella variante (RED), caratterizzata dal colore. Una parte del ricavato di questi prodotti, che includonoSeries 9 (per la prima volta in versione completamente rossa), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13, iPhone ...