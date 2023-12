(Di venerdì 1 dicembre 2023) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Riconoscere il legame tra climate change,e disuguaglianze di, e affrontarlo con un approccio globale integrato; sostenersi vicendevolmente, come Paesi, per ridurre le emissioni di gas serra; fare formazione e sensibilizzazione sul tema; prevedere fi

Altre News in Rete:

Appello igienisti, '7 azioni immediate per la salute e il futuro'

Unlanciato in occasione della Cop28 di Dubai, e in particolare in vista della giornata su '... Si tratta di un passo necessario - avvertono gli- per rimediare alla mancanza di un ...

Appello igienisti, '7 azioni immediate per la salute e il futuro' Tiscali Notizie

Perché è importante vaccinare i pazienti reumatologici la Repubblica

Appello igienisti, '7 azioni immediate per la salute e il futuro'

Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Riconoscere il legame tra climate change, salute e disuguaglianze di salute, e affrontarlo con un approccio globale integrato; sostenersi vicendevolmente, come Paes ...