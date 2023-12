Ape sociale e Opzione donna | le nuove restrizioni riducono le possibilità di accesso

Altre News in Rete:

Riforma pensioni 2024, anche quest'anno la legge Fornero non si tocca (o quasi)

Si pensi all', alla quota 100, 102 e 103, l'Opzione donna, l'volontario, la quota 96 e tutte le altre misure che si sono susseguite dal 2012 a oggi per permettere ai lavoratori di ...

Usa: Compromessi case -1,5% ottobre, dato più basso dal 2001

Il numero di compromessi per la vendita di case esistenti negli Stati Uniti in ottobre ha registrato un calo, dopo il leggero aumento dell'1,1% registrato in settembre.

Come ogni anno, quando si parla di riforma pensioni non si va ad abolire o cancellare la Legge Fornero ma si interviene sulle misure flessibili.