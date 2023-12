Anzio | “Dammi altri 20mila euro” ma ne ha già ricevuti 40mila | strozzino in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 dicembre 2023), 1 dicembre 2023 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati, hanno arrestato in flagranza un uomo 53enne nomade gravemente indiziato del reato di usura ed estorsione. L’altra mattina, una persona aveva denunciato ai carabinieri di essere vittima di usura: la stessa aveva richiesto in prestito dei soldi all’uomo, per un totale di oltre 20.000e, nel corso dei mesi, ne aveva già restituiti più del doppio. L’uomo, non contento di quanto già ricevuto, pretendeva, con tono minaccioso ulteriori 20.000per l’estinzione del debito. Di conseguenza i carabinieri hanno organizzato uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento per tutelare la vittima che, nel pomeriggio, aveva fissato un appuntamento con l’uomo per ...