Anticipazioni Amici 23 | la vittoria di Nicholas e le lacrime

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Scopri cosa è successo durante la sfida trae Michele: le ultime23 su Canale 5. Attesa per la nuova puntata di23, il programma di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 3 dicembre, su Canale 5. Tanti i fatti accaduti durante la registrazione, ma anche nuove liti ed un eliminato. La tensione della sfida di, che però l’ha vinta, il ballerino ha avuto la meglio infatti sul latinista Michele. Per lui una nuova conferma positiva, adesso può tirare un sospiro di sollievo e godersi la ...