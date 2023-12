Anm | Santalucia non vuole polemiche | “Da Crosetto mi aspetto altro”

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Quotidiano Nazionale’ è intervenuto il presidente di Anm, Giuseppe. Quest’ultimo si è voluto soffermare sulle ultimedi questi giorni Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ed il presidente del Csm, Fabio Pinelli, hanno firmato una nuova “tregua” politica-magistratura. Anche se, di tutto questo, non è assolutamente d’accordo Giuseppe. L’attuale numero uno dell’Anm ne ha parlato in una lunga intervista al ‘Quotidiano Nazionale’ in cui ha voluto fare il punto della situazione. Spiegando che la parola “tregua” non aiuta affatto a comprendere quello che sta accadendo nel mondo della politica. Il presidente di Anm, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comQueste sono alcune delle sue parole: “Quanti lavorano all’interno delle istituzioni non ...