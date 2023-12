Angri | incidente frontale auto-scooter | muore 58enne

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È morto all’età di 58 anni il centauro coinvolto in unad, in provincia di Salerno. La vittima viaggiava a bordo di uno, scontroLa dinamica è ancora da chiarire. Come riporta Agro24, lo schianto è avvenuto in via dei Goti. A seguito dell’impattotra il mezzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Incidente mortale ad Angri, muore uomo di 58 anni

stradale mortale ieri sera ad, in via dei Goti. Nell'impatto frontale tra uno scooter ed un'auto condotta da una donna, ha perso la vita l'uomo di 58 anni in sella al mezzo a due ...

Auto contro scooter, incidente mortale ad Angri: muore 58enne Ottopagine

Angri. Incidente stradale: muore un uomo Agro24

Salerno, incidente ad Angri nella serata di ieri: morto un centauro 58enne

Incidente ad Angri, vicino a Salerno, ieri 30 novembre 2023. Morto un uomo di 58 anni che viaggiava in scooter dopo uno scontro con un'auto.

Incidente tra scooter ed auto ad Angri: morto un uomo di 58 anni

Un uomo di 58 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto tra il suo scooter ed un’auto in via dei Goti ad Angri. Alla guida della vettura, una Citroen C3, vi era una ragazza. I mezzi ...