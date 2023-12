(Di venerdì 1 dicembre 2023) Jude, sta confermando tutto il suo immenso talento in questa prima parte di stagione. Inevitabilmente l'attaccante inglese viene paragonato a molte leggende del calcio. Dopo la vittoria in ...

Altre News in Rete:

Ancelotti su Bellingham: 'Cruyff o Zidane No, mi ricorda un altro...'

Dopo la vittoria in Champions col Napoli, il Real Madrid domani torna in campo contro il Granada e Carloè intervenuto in conferenza stampa, rispondendo anche alle domande su, ...

Ancelotti: "Bellingham mi ha sorpreso come la prima volta che ho visto Kaká" Virgilio

LaLiga: il big match è Barcellona-Atletico Madrid

Ora i catalani, che continuano ad avere l'attacco più prolifico, se la vedranno col Valencia.

Pagina 2 | Bellingham e il paragone con Zidane: i dettagli che hanno sorpreso Ancelotti

Fisico, talento, generosità. Il Golden Boy 2023 continua a dare spettacolo in campo e a macinare record con la maglia del Real Madrid ...