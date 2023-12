Amici anticipazioni puntata 3 dicembre | c’è una eliminazione!

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il brulicare di emozioni e talento continua ad “di Maria De Filippi”, il celebre talent show che cattura l’attenzione di milioni di spettatori. Laregistrata giovedì 30 novembre e in onda domenica 3su Canale 5 promette colpi di scena e momenti indimenticabili, soprattutto per un allievo che dovrà dire addio al sogno di diventare una stella.2023: Holy Francisco dovrebbe essere il concorrente eliminato Stando alledi fonti autorevoli, il giovane talento Holy Francisco sarebbe stato eliminato dalla competizione. La sua ultima chance di redenzione, concessa dalla coach Anna Pettinelli, non è bastata a risollevare le sue sorti. Un duro colpo per Holy, che non ha raggiunto i risultati sperati, ...