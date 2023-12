Amici 23 | il riassunto del daytime | esplodono le emozioni nella Casetta

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023)23, cosa è accaduto innelle ultime ore:sparse per i vari allievi del talent. Ildeldi23 è tempo di nuove. Oggi è andato in onda su Canale Cinque il consueto appuntamento con la striscia quotidiana del programma condotto da Maria De Filippi.diper tre giovani è arrivato il momento di affrontare una sfida, con il giudizio di un giudice esterno incaricato per valutare le prestazioni dei protagonisti. L’ultimo classificato prenderà un punto di penalizzazione Duro compito che è spettato a Nicolò De Devitiis. Mew, Martina e Holden sono stati scelti dai compagni e si sono dunque riuniti in studio ...