Amici 23 | comunicazioni in casetta | gara di canto con penalizzazione | crisi Matthew

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 1 dicembre 2023)23 è tornato su Canale 5, proprio questo pomeriggio, venerdì 1 dicembre 2023, con l’ultimo appuntamento settimana che riguarda il daytime. Che cosa sarà accaduto durante questa nuova puntata con gli allievi del talent? Come sempre ci pensiamo noi a spiegarvelo. Continuate pure a leggere qui di seguito.23, gli allievi devono scegliere tre cantanti: il motivo Inè arrivata una comunicazione per i cantanti. Tre cantanti a scelta tra di loro, uno per ogni squadra, dovranno affrontare unadi fronte ad un giudice esterno che determinerà una classifica. L’ultimo classificato avrà una penalità di -1 su se stesso e sui propri compagni di squadra durante ladelle cover di domenica. I cantanti scelti potranno esibirsi su una cover a scelta già cantata. Le conseguenze per chi ...