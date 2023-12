Amici 23 | anticipazioni del 3 dicembre | un’eliminazione poco imprevista

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nuova puntata, nuovi colpi di scena. I professori di23 sono più agguerriti che mai e vogliono affermare i propri cantanti cercando di eliminare i soggetti che ritengono meno adatti al contesto. Ed è accaduto proprio così nella registrazione della puntata del 3 novembre quando un alunno è stato costretto ad abbandonare la scuola tra mille liti e discussioni tra prof. Non che fosse una conseguenza, eppure sui social ha fatto discutere molto. Scopriamo cosa è successo., sfida per gli ultimi classificati della gara di canto: sono stati gli ...