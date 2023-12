America’s Cup | Marco Gradoni | “Siamo affamati di vittoria | nell’ultima regata abbiamo commesso un errore in partenza”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Luna Rossa ha mantenuto la seconda posizione al termine del penultimo giorno dei preliminari dell’Cup. Una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali, con vento da NW sui 12/15 nodi, che ha permesso agli AC40 di comportarsi al meglio, sfilando velocissimi sui foil, solcando le acque di Jeddah. Si è assistito a regate particolarmente combattute e la classifica vede sei equipaggi che possono giocarsi il tutto per tutto con grande ambizione. Da questo punto di vista il sodalizio con le acque saudite è stato più che positivo per la barca italiana. Gli uomini guidati dallo skipper Max Sirena sono in piazza d’onore nella graduatoria, a undici lunghezze di distacco dai detentori della Vecchia Brocca, Team New Zeland, e con undici punti di margine su Alinghi. In questi confronti a mettersi in evidenza sono stati soprattutto i due timonieri Ruggero Tita e ...