America’s Cup | Luna Rossa infiamma Jeddah con una rimonta stellare Poi la beffa di Alinghi per 1 secondo

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023)si è resa protagonista di una strepitosanella gara-6 delle regate preliminari diCup. Dopo aver vinto la prima prova di giornata e aver perso il palpitante duello con Team New Zealand nella prova successiva, il sodalizio italiano ha dovutore in seguito a una penalità ricevuta per un’infrazione commessa in partenza (virata troppo vicina ad) ed è riuscita a concludere in quarta posizione, a un solodagli svizzeri. I Kiwi hanno invece vinto brillantemente dopo un’avvincente sfida con American Magic (attardata di 6”) e(terza a 9”), mentre il quartetto tricolore ha concluso a 10”.ha dimostrato di essere particolarmente forte nei lati di bolina, dove ...