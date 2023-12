America’s Cup | la nuova classifica | Luna Rossa seconda | verso il match race con New Zealand?

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si sono disputate le prime sei regate preliminari a Jeddah (Arabia Saudita), dove prosegue la marcia di avvicinamento allaCup.ha vinto la terza e la quarta prova a cavallo delle due giornate, poi ha raccolto il secondo posto in gara-5 dopo un avvincente duello con Team Newed è stata quarta nell’evento conclusivo di questo venerdì a causa di una penalità ricevuta in partenza per una virata troppo vicina ad Alinghi.occupa il secondo posto ingenerale con 38 punti all’attivo. Ruggero Tita e compagni si trovano alle spalle di Team New: i detentori della Vecchia Brocca, che ha vinto quattro regate sul Mar Rosso, svettano con ben 49 punti. I Kiwi si sono già mateticamente qualificati al ...