Allerta rossa per il Maltempo in Emilia Romagna | arancione in altre tre regioni

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI -per ildomani inin quattroe gialla in 12. Nel bollettino della Protezione civile si evidenzia il livello dipiù alto per rischio idraulico per la Pianura reggiana e per la Pianura reggiana di Po. L'riguardaaree dell'e poi Liguria, Lombardia e Toscana. Quella gialla tocca sempre zone dell'e di Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania. Questo il dettaglio dell': Elevata criticità Per Rischio Idraulico / ...

Altre News in Rete:

Maltempo. Allerta rossa domani, sabato 2 dicembre: forti criticità per il vento, con burrasca e tempesta sull'Appennino centro - orientale

in Emilia - Romagna per la giornata di domani, sabato 2 novembre. Forte criticità per il vento, attese forti raffiche sulla fascia appenninica centro - orientale. Sulle coste, atteso al ...

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per piene, venti di tempesta e temporali: ecco dove il Resto del Carlino

Sabato 2 dicembre Allerta Rossa per Vento e Piene dei fiumi Protezione Civile Emilia Romagna

Allerta Meteo, durissimo Avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, Venti e Neve a bassa quota

Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Sabato 1 dicembre, ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico su parte ...

Allerta Meteo ROSSA in Emilia Romagna, ARANCIONE e GIALLA su altre 11 Regioni

Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Sabato 1 dicembre, ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico su parte ...