Alla COP28 di Dubai accordo storico sul fondo per gli aiuti ai Paesi poveri

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La C0P28 si apre con un annuncio senza precedenti: è stato raggiunto l’operativo sul Loss and Damage Fund. Un’approvazione di portata straordinaria, annunciata dopo intense trattative. Gli Emirati Arabi e la Germania hanno fatto il primo importante passo, impegnando ciascuno cento milioni di dollari. Quest’approvazione è stata il fulcro della prima giornata della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, ed è stata accolta con una “standing ovation” dei delegati dei 195partecipanti. IlLoss and Damage: una svolta nella finanza climatica IlLoss and Damage rappresenta un’importante componente della finanza climatica, focalizzata sulle compensazioni per ipiù colpiti dagli eventi climatici estremi. È cruciale sottolineare che la parola “risarcimenti” è vietata, su ...