Alfonso Signorini rimprovera Ilary Blasi | “Il documentario? Ecco cosa penso”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) In queste oresi è prestato ad alcune domande che i suoi followers di Instagram gli hanno fatto e ha replicato a un utente social che ha chiesto la sua opinione riguardo ildi. Com’è risaputo, la conduttrice romana si è raccontata in Unica e qui ha fatto delle confessioni a dir poco inedite. A tal proposito, il conduttore del reality è sembrato poco convinto del progetto e non ha esitato a puntare il dito.: il giudizio suldiNon ci sono dubbi che ildiabbia fatto scalpore. Su Netflix si è piazzato al comando dei documentari più visti e adesso Unica sta ...