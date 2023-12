(Di venerdì 1 dicembre 2023) TORINO - La rivistaCar Journal ha assegnato all'l'ambito titolo diSUV of theè il primo C - SUV di casadisponibile con tecnologia- ...

Altre News in Rete:

Alfa Romeo Tonale Plug - in Hybrid Q4 'Green Suv of the Year 2024'

TORINO - La rivista Green Car Journal ha assegnato all'Tonale l'ambito titolo di Green SUV of the Year 2024. Tonale è il primo C - SUV di casadisponibile con tecnologia Plug - In Hybrid con trazione integrale specifica Q4 studiata ...

Alfa Romeo, sarà addio alla F1 Lontano l'accordo con la Haas Tuttosport

Una nuova Alfa per la polizia di Stato

A partire dal mese di dicembre sarà distribuita agli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le questure e ai principali commissariati di polizia la nuova 'pantera' della polizia di ...

Alfa Romeo - Così nasce un sogno

La nuova 33 Stradale della casa del Biscione è un gioiello creato da una squadra di “artigiani orafi” delle quattro ruote.