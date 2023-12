Alberto Matano commenta la presenza di Lorella Cuccarini a Sanremo 2024 | ecco le sue parole

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È pace fatta tra? Il conduttore, dopo l’annuncio che la collega sarà presente a, ha speso delle bellenei suoi confronti.opposte a quelle cheha dedicato ad, quando ha lasciato La Vita In Diretta. La ballerina infatti, aveva definito il periodo della pandemia, al suo fianco nella conduzione, un vero inferno.avrebbe voluto sovrastare la donna e ...